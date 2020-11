Napoli. La scuola non si ferma, la cultura neppure.

Appena varato l’ultimo DPCM del Premier Giuseppe Conte in merito all’emergenza Covid19 nel nostro Paese, si riconferma la DAD ( didattica a distanza) per un gran numero di scuole italiane e per tutte quelle campane. Tuttavia questo, ovviamente, non arresta il mondo dell’istruzione e della cultura.

Ad ulteriore conferma di ciò le tantissime iniziative, molte delle quali in “remoto”, già in corso ed in programmazione da parte di “Città della Scienza”, principale Museo Scientifico Interattivo italiano.

Tra le altre va segnalata “Futuro Remoto- Tra Cambiamenti Epocali e Sfide Globali”, che tra pochissimo aprirà ancora una volta i battenti. Giunta ormai alla sua XXXIV edizione, la storica manifestazione quest’anno intende sottolineare il ruolo assolutamente primario della ricerca scientifico- tecnologica rispetto alla salute umana e del pianeta, proponendo un ricchissimo calendario di conferenze, eventi, incontri, laboratori e spettacoli on line ed in presenza, tutti gratuiti. Al centro di tutti gli appuntamenti la tematica delle metamorfosi del nostro pianeta, dai cambiamenti climatici alla pandemia da Covid 19.

Per chi intende partecipare ad uno degli eventi, previsti dal 20 al 29 novembre, basta andare sul sito di Città della Scienza e cliccare sul link : https://www.futuroremoto2020.it/programma/.

A breve previste anche altre manifestazioni, tra cui “EDU 2021”, una tre giorni dedicata alla scuola promossa dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Campania e da Città della Scienza, in collaborazione con la Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nella cornice delle iniziative da remoto, dedicate al mondo della Scuola al tempo dell’emergenza COVID-19.

Per saperne di più questi i riferimenti :

Fondazione Idis – Città della Scienza

via Coroglio 104/57 – 80124 – Napoli – Italia

tel. 081 7352222

www.cittadellascienza.it

Marika Galloro