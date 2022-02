In occasione del Giorno del Ricordo del 10 febbraio, che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata, si terrà a Castellammare di Stabia in villa comunale l’intitolazione di una panchina in ricordo di Norma Cossetto e di tutte le vittime delle foibe.

La cerimonia comincerà alle ore 10.30 circa e proseguirà con la deposizione di corone di alloro alla targa del capitano della guardia di finanza Giovanni Battista Acanfora ed al monumento ai caduti. A seguire, presso la Biblioteca “Filangieri”, l’Unione degli Istriani donerà il volume “La Venezia Giulia” di Cesare Battisti.

“Come da disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dichiara il sindaco Gaetano Cimmino – sugli edifici pubblici verranno esposte a mezz’asta le bandiere nazionale ed europea, in segno di memore omaggio alle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano dalmata e delle vicende del confine orientale”.