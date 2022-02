Un mare di lavori è pronto a partire nella cittadina vesuviana di Portici, amministrata dal sindaco Enzo Cuomo.

“Amare la Città di cui hai responsabilità di governo, costruire e condividere con la tua coalizione una visione d’insieme ed una idea di sviluppo del territorio è – dichiara Cuomo – un turbinio di emozioni e sentimenti. La stagione degli splendidi tramonti porticesi vive a Pietrarsa e su tutta la nostra costa anche in inverno, impossibile non amarli, io li amo da sempre, li sento parte della mia vita ed appena posso sono lì a riflettere, a pensare, a perdere il mio sguardo nella traiettoria che il sole prima di sparire segna sul mare.

Qualche giorno fa – annuncia il primo cittadino della città di Portici – abbiamo pubblicato dati ed aggiornamenti dei lavori di riqualificazione del lungomare, poi aggiorneremo sulle procedure per realizzare pontili mobili per 100 posti barca nel Porto del Granatello, dei progetti sulla Darsena di Pietrarsa, di altre strade cittadine che riqualifichiamo e mettiamo in sicurezza, di altri servizi sociali che metteremo a disposizione dei Cittadini.

Si affrontano tante difficoltà – aggiunge – per risolvere i problemi di una Città e si incrociano tante meschinità, spesso verrebbe la voglia di lasciar perdere tutto e dedicarsi ad altro, ma poi basta un tramonto e la magia di quei colori per darti una carica energetica e motivazionale fortissima per cominciare – conclude – a crederci più del giorno prima”.