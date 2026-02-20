Ercolano – Federica Colaiacomo è il nuovo direttore del Parco archeologico di Ercolano. Nata il 29 maggio del 1976, laziale di Segni (Roma), Federica Colaiacomo è una archeologa con dottorato conseguito presso l’Università di Roma La Sapienza nel 2011. Attualmente è direttore del Museo Archeologico di Segni, in provincia di Roma, nonché direttore scientifico del Museo Civico Archeologico Lavinium di Pomezia (Roma). Ha fornito la sua consulenza specialistica presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti.

Specializzata in archeologia postclassica, vanta competenze in topografia, architettura, gestione di aree archeologiche e valorizzazione dei contesti storici.







Dal 19 giugno 2025 è componente del Comitato Scientifico dell’Istituto centrale per l’archeologia.