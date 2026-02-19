Il 18 febbraio scorso si è spento a Roma, dove viveva, Mimmo Liguoro.







Nato a Torre del Greco, Mimmo è stato un amato giornalista e scrittore. Una carriera, la sua, che lo ha portato ai massimi livelli: è stato redattore capo e conduttore del TG2 e del TG3 e, inoltre, ha prodotto anche numerose importanti pubblicazioni.

L’intera Redazione della Torre partecipa affranta al dolore che ha colpito i suoi familiari.