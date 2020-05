Ercolano – Lunedì 18 maggio riaprirà al pubblico la Biblioteca comunale “G. Buonajuto” presso Villa Ruggiero.

Questi gli orari previsti:

– Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 9,00 alle 13,30

– Martedì e Giovedì dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,00

Per accedere alla Biblioteca, coerentemente con la situazione di emergenza sanitaria, bisogna rispettare le norme per il contenimento dell’epidemia da COVID – 19; in particolare l’accesso sarà:

• limitato a n. 14 utenti contemporaneamente, preventivamente prenotati;

• consentito solo a chi indossa mascherina e guanti e non ha temperatura superiore ai 37,5°.

Per le prenotazioni bisognerà contattare l’ufficio via e-mail (biblioteca@comune.ercolano.na.it) che confermerà o meno la prenotazione a seconda delle precedenti richieste.

Le prenotazioni saranno confermate seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste e favorendo la rotazione degli utenti; una volta prenotato bisogna rispettare la prenotazione o nell’impossibilità, disdire con almeno 12 ore di anticipo rispetto all’orario della prenotazione; nel caso di inosservanza l’utente non sarà più prenotato per almeno tre turni successivi. Le conferme delle prenotazioni saranno inoltrate durante gli orari di ufficio degli operatori della biblioteca.