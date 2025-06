Ercolano – Venerdì 13 giugno 2025, alle ore 12:00, in via San Vito n. 75-77, si terrà la cerimonia di avvio ufficiale dei lavori per il completamento della rete fognaria in località San Vito, un intervento atteso da decenni e che segna un risultato storico per la città di Ercolano.

Grazie al lavoro incessante e determinato dell’Amministrazione comunale tutta, grazie alla proficua collaborazione istituzionale con gli enti gestori del servizio idrico, la città potrà finalmente contare su un sistema fognario moderno ed efficiente che raggiungerà un pezzo di territorio fino ad oggi scoperto. Un traguardo reso possibile anche grazie al ruolo fondamentale svolto dagli uffici tecnici comunali, che hanno seguito con impegno tutte le fasi progettuali e autorizzative.







L’iniziativa rappresenta la conclusione di un lungo percorso amministrativo, che ha visto l’Ente impegnato a garantire un diritto primario e fondamentale, quello del pieno accesso alle infrastrutture urbane, alla salubrità ambientale e alla dignità dei quartieri periferici.

Con l’avvio di questi lavori Ercolano supera una criticità storica che per anni è stata tema di dibattito pubblico e oggetto di richieste da parte dei cittadini. Un passo concreto verso una città più moderna, equa e rispettosa dell’ambiente e delle esigenze delle comunità.

Saranno presenti all’inaugurazione: Ciro Buonajuto, Sindaco di Ercolano, Sabino De Blasi, Presidente di Gori, Vittorio Cucinello, Amministratore Delegato di Gori, Raffaele Coppola, Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, Presidente dell’Ente Idrico Campano, Enrico D’Agostino, consigliere comunale delegato, e i rappresentanti dell’Amministrazione di Ercolano.