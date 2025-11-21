Intercettare precocemente la malattia di fegato significa migliorare la salute complessiva

Giovedì 27 e venerdì 28 novembre a Napoli 13° corso

“L’epatologia nel terzo millennio”







Il fegato rappresenta lo specchio fedele del nostro stato di salute: ogni squilibrio cronico – dall’obesità al diabete, dalla sindrome metabolica al consumo di alcol – si riflette su di esso, lasciando tracce che raccontano anni di abitudini, eccessi e alterazioni dell’equilibrio dell’organismo. A spiegarlo è Ernesto Claar, responsabile scientifico del corso di aggiornamento “L’epatologia nel terzo millennio”, alla sua tredicesima edizione e che si svolgerà a Palazzo San Teodoro di Napoli (Riviera di Chiaia, 281) giovedì 27 e venerdì 28 novembre.

Quest’anno il focus è proprio “Fegato: paradigma delle cronicità”

“Il fegato – spiega il dottor Claar, responsabile Unità Operativa di Epatologia dell’ospedale Evangelico Betania – è il cuore del nostro metabolismo: regola zuccheri, grassi e proteine, depura l’organismo dalle tossine e partecipa al controllo dei processi infiammatori e ormonali. Quando questi equilibri si spezzano, è proprio il fegato a lanciare i primi segnali d’allarme”.

La diagnosi

Oggi, grazie a strumenti diagnostici semplici e accessibili anche ai medici di medicina generale – come il FIB-4, un algoritmo che combina età, valori di transaminasi e piastrine per stimare il grado di fibrosi epatica – e a test non invasivi come il FibroScan, è possibile individuare precocemente le malattie del fegato potenzialmente evolutive, prima che si instaurino danni irreversibili. Questo approccio consente non solo di prevenire la progressione verso la cirrosi epatica, ma anche di migliorare il controllo delle malattie sottostanti, come diabete e sindrome metabolica. Il fegato, dunque, da organo “bersaglio” diventa un vero e proprio alleato diagnostico: conoscerne lo stato di salute significa comprendere in anticipo la direzione che sta prendendo l’equilibrio dell’intero organismo”.

I farmaci

Accanto alla diagnosi precoce, anche la ricerca farmacologica sta aprendo nuove prospettive. Il Resmetirom è il primo farmaco approvato, in Europa, per la steatoepatite metabolica; ha ottenuto nell’agosto 2025 l’autorizzazione condizionata della Commissione Europea dopo aver dimostrato di favorire il miglioramento della malattia e la riduzione della fibrosi. Anche gli agonisti del GLP-1 e GLP1/GIP, già impiegati con successo nel trattamento di diabete e obesità, mostrano di migliorare anche gli esiti epatici, oltre a confermare effetti positivi sul profilo metabolico e cardiovascolare. Questi farmaci si affiancano a stile di vita sano, delineando un nuovo paradigma terapeutico che unisce prevenzione e cura per proteggere il fegato e l’intero organismo.

Percorsi diagnostici

Per questi motivi, e consapevole dell’elevata incidenza di obesità, diabete ed infezione da virus epatitici sul territorio, il Consiglio Regionale della Campania, lo scorso settembre, ha approvato all’unanimità una mozione che impegna la giunta a definire ed attivare un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la gestione delle malattie del fegato. Si tratta di un passo importante, perché le patologie epatiche rappresentano oggi una sfida cruciale per la salute pubblica, ma anche un ambito in cui la prevenzione precoce può fare la differenza, a partire dalle fasce più giovani.

I dati campani

La Campania, purtroppo, continua a pagare un prezzo altissimo per le malattie di fegato: ogni anno si registrano circa 1.800 decessi per cirrosi epatica o tumore del fegato, oltre a 1.200 nuovi casi di carcinoma epatico e una spesa annuale di circa 73 milioni di euro per la sola assistenza ospedaliera. Intercettare precocemente il paziente con malattia di fegato potenzialmente evolutiva, significa ridurre la mortalità generale e riuscire ad applicare cure nella finestra temporale in cui possono essere maggiormente efficaci.

L’impegno

È fondamentale intervenire precocemente, già in età scolare, per intercettare e prevenire comportamenti a rischio legati a stili di vita scorretti, abuso di alcol, fumo, uso di sostanze stupefacenti, obesità e malattie sessualmente trasmesse. Promuovere la consapevolezza e la prevenzione fin dall’adolescenza significa investire concretamente nella salute futura della popolazione. Sensibile a questi argomenti l’ordine dei medici-chirurghi ed odontoiatri di Napoli, di cui è presidente Bruno Zuccarelli, ha istituito la commissione scuola-famiglia-infanzia, coordinata dalla consigliera Raffaella de Franchis, con lo scopo di coinvolgere un numero sempre crescente di medici ed odontoiatri su tematiche di prevenzione attraverso la costante relazione medici-studenti.

Il corso

Restando al corso di aggiornamento “L’epatologia nel terzo millennio”, ricco come sempre il programma: si parte giovedì 27 novembre alle 8.30 con i saluti introduttivi di Vincenzo Santagata, assessore alla salute e al verde del Comune di Napoli; Domenico Vincenzi presidente della Fondazione Evangelica Betania; Vincenzo Bottino, Direttore Generale dell’Ospedale Evangelico Betania; Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli e provincia. Alle 10 si parlerà di “Modelli assistenziali, costi sociali, qualità della vita”; alle 12.30 spazio al focus “L’infermiere moderno: protagonista della prevenzione e nella promozione della salute. Alle 14.30 spazio a “Le malattie croniche di fegato: uno tsunami annunciato ma prevedibile”; alle 16 si parlerà di “Destini intrecciati: genetica, virus, stili di vita e danno epatico”, per chiudere con il focus su “Cavo orale e fegato: un asse spesso sottovalutato”. Venerdì 28 alle 10 tavola rotonda su “Epatocarcinoma: dalle implicazioni prognostiche alle strategie terapeutiche”; alle 14.30 attenzione su “Steatosi: quanto incide singolarmente ogni fattore di rischio?”; infine alle 16.45 nuova tavola rotonda su “Scuola, famiglia, infanzia: quali interventi in ottica prevenzione”.