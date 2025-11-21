Nel cuore della Campania, tra le colline del Sannio, sorge il Castello di Limatola (BN), un’antica fortezza che ogni inverno si trasforma in un luogo da fiaba.







Qui prende vita Cadeaux al Castello, i celebri mercatini di Natale che, giunti alla sedicesima edizione, sono ormai una delle manifestazioni natalizie più attese e suggestive d’Italia.

L’evento, ideato da Pina Martone Sgueglia, proprietaria del Castello di Limatola, nasce dal desiderio di far rivivere l’atmosfera autentica del Natale in un contesto storico unico.

Per l’edizione 2025, il tema scelto è “Cirque de Noël”, un omaggio al mondo del circo e alla sua meraviglia senza tempo.

Il Castello e il borgo che lo circonda si vestiranno in stile circense, accogliendo giocolieri, acrobati, illusionisti e artisti di strada che si alterneranno in un fitto calendario di spettacoli.

Il tutto senza perdere l’anima natalizia che, da sempre, caratterizza Cadeaux al Castello: luci, profumi, artigianato e sapori tradizionali che fanno da cornice a un’esperienza pensata per grandi e piccini. Cadeaux al Castello non è solo un mercatino di Natale: è un viaggio nella meraviglia, un appuntamento che unisce tradizione, arte e sogno, e che – da sedici anni – porta la magia del Natale nel cuore della Campania. L’appuntamento è nei weekend di novembre ed ininterrottamente dal 28 novembre al 14 dicembre.