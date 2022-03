“Cari concittadini la nostra Costituzione afferma chiaramente che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli. In quest’ora buia in cui il popolo ucraino, che ha scelto di collocarsi in Europa, è sotto attacco, è nostro dovere morale sostenerlo in ogni modo.

In momenti simili la comunità sangiorgese ha sempre mostrato la propria solidarietà ed anche stavolta si moltiplicano le richieste dei nostri concittadini di fare qualcosa di concreto.

Per questo motivo il Comune cercherà di coordinare gli aiuti che da San Giorgio a Cremano partiranno alla volta dell’Ucraina, inviando tutto attraverso il consolato parteneopeo, che sta lavorando alacremente per inviare beni alla popolazione in guerra.

Come abbiamo già fatto in precedenza, abbiamo attivato un conto corrente postale su quale effettuare donazioni in denaro da consegnare alle popolazioni in difficoltà, attraverso il Consolato Generale d’Ucraina a Napoli:

l’IBAN è IT41-I076-0103-4000-0001-5177-827 intestato alla Città di San Giorgio a Cremano. Nella causale deve essere specificato “CONTRIBUTO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA”.

Per chi invece volesse donare beni, è possibile portarli presso la sede della Protezione Civile: Centro Polifunzionale, in via Mazzini , tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00.

La richiesta è di:

– scatolame, latte a lunga scadenza, biscotti, alimenti secchi, latte in polvere, pasta, riso, minestre liofilizzate in busta ecc..

– alimenti per neonati (omogeneizzati, latte ecc…) , pannolini, salviettine, vitamina D termometri,

– sacchi a pelo, plaid, kit di primo soccorso, torce, batterie AAA, power bank

– medicine: ketoprofene, bende di garza, ibupofrene, paracetamolo, siringhe, alcool etilico, guanti, antidolorifici, antifebbrili ecc…

– abbigliamento per adulti e bambini: giacche a vento, giacche antipioggia, biancheria termica

– dentifrici, spazzolini, saponi.

Come vedete hanno veramente bisogno di tutto. La nostra comunità ha un cuore grande e come già avvenuto in passato, in occasione di altre emergenze, sono già tanti coloro che mi hanno già contattato per contribuire al sostegno della popolazione civile e dei soldati ucraini impegnati nella resistenza contro l’attacco russo.

Sono sicuro che anche questa volta San Giorgio a Cremano darà il suo appoggio alle famiglie ucraine che stanno vivendo una vera tragedia, cercando di resistere con tutte le loro forze e proteggendo i propri cari e i propri bambini.

Siamo con loro, al loro fianco. Aiutiamoli come possiamo”.

Lo dichiara il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.