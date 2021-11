Roma – Lo scorso 3 novembre è stata emessa una nuova circolare dal Ministero della Salute che modifica radicalmente la gestione dei casi positivi all’interno delle scuole e le conseguenti quarantene, procedure che sono attualmente in atto.

– In caso di positività accertata da tampone molecolare di uno studente, docente e o personale scolastico, la dirigente avrà facoltà di sospendere in via preventiva le attività didattiche in presenza nel giorno successivo fino a comunicazione della Asl.

– Nel caso in cui l’ultima presenza a scuola del positivo rientrasse nelle 48 ore precedenti l’effettuazione del tampone positivo o dell’insorgenza dei sintomi, l’intero gruppo classe sarà messo in quarantena fino all’esito di un tampone da eseguire nell’immediato.

La Asl si farà carico della prenotazione dei tamponi per tutti, in qualsiasi caso; sarà tuttavia facoltà dei singoli contatti decidere se eseguire un tampone, anche antigenico privato, purchè nelle date previste.

Dall’esito dei controlli dipenderanno le successive misure da intraprendere che si svolgeranno come descritto:

– con zero casi emersi dai controlli: le attività didattiche in presenza riprenderanno regolarmente con la necessità di eseguire un ulteriore tampone a distanza di 5 giorni dal primo, concludendo l’iter;

– con un caso positivo emerso dai controlli: i soggetti vaccinati con doppia dose o guariti dal covid negli ultimi 6 mesi, potranno frequentare regolarmente le lezioni in presenza, sempre eseguendo un tampone dopo 5 giorni dal primo; mentre chi non è vaccinato o non ha contratto il covid , andrà in quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto con il positivo.

– con due o più casi emersi dai controlli: tutto il gruppo classe sarà posto in quarantena per 7 giorni, se vaccinato o guarito dal Covid, per 10 giorni se non vaccinato o non ha mai contratto il virus.

Si precisa che il personale scolastico, ritenuto contatto stretto e non vaccinato sarà sottoposto alla quarantena di 10 giorni, in qualsiasi caso.

L’ufficio UOPC della Asl si occuperà dei certificati utili alla riammissione a scuola di studenti e docenti.