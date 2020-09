Torre del Greco – Si terrà, martedì 29 settembre ore 19, presso l’Hotel Poseidon, in via Cesare Battisti, una conferenza del ComiCost (Comitato per le Libertà Costituzionali) dal titolo “la verità e i diritti violati: scuola, scienza e costituzione”.

I relatori saranno:

Pasquale Maria Bacco, medico legale e ricercatore.

Solange Hutter dirigente scolastico.

Nino Filippo Moriggia, avvocato di grande esperienza nei vari settori del diritto si è dedicato e si sta dedicando completamente a questa vicenda, riunendo medici, studiosi e scienziati, oltre a giuristi sia giudici che avvocati allo scopo di mettere in evidenza la verità su covid-19