Anche il mondo dello spettacolo e della musica sta predendo posizione a seguito del sisma di magnitudo 4,4, verificatosi la scorsa notte nell’area dei Campi Flegrei ed avvertito in molte altre zone della Campania.

Dopo le parole di Geolier (clicca qui per scoprire cosa ha detto), intervenuto a difendere la sua Napoli dalle parole di odio scritte da alcuni utenti sui social network, anche Lello Arena esce allo scoperto.

“Ormai a Napoli – dichiara l’amatissimo regista ed attore comico – c’è una continuità negli eventi sismici e quindi chi sta in città e sente questo fenomeno si aspetta che qualcuno che sa gli dica cosa fare, gli spieghi come affrontare la situazione nel caso in cui il terremoto dovesse arrivare addirittura a una magnitudo di 5.







Ma purtroppo la situazione è un po’ inerte. Sappiamo che ce ne saranno altre ma nessuno ci dice che dobbiamo fare – conclude – Dobbiamo scappare?”.

Inoltre, Lello Arena fa fatto intendere che la scorsa notte non era a Napoli ma che la preoccupazione dei cittadini merita un’attenzione altissima.

Si tratta, quindi, di una dichiarazione che si aggiunge a quella di molti cittadini napoletani che, ormai da tanto tempo, vedono spesso tremare la terra sotto i loro piedi.