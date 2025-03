Prosegue con successo l’esperienza alla Borsa Mediterranea del Turismo







Dal presidente di Federagit Confesercenti Campania Marco Fiore alla sua vice Emilia Bonaventura, passando per gli esperti di turismo archeologico Andrea Cerasuolo e degli itinerari antropologici Valeria Smedile e dalle guide specializzate in turismo giapponese, Simone Forio, e cinese, Mauro Piacentini. Sono solo alcuni dei nomi di guide turistiche e tour operator che sono passati a prendere informazioni sulla città di Torre del Greco allo stand allestito dal Comune alla 28esima Borsa Mediterranea del Turismo, la kermesse in corso di svolgimento alla Mostra d’Oltremare di Napoli fino a domani, sabato 15 marzo.

Merito del lavoro messo in campo dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’ufficio turismo del dirigente Gaetano Camarda, che vede in prima linea la presidente della commissione consiliare al turismo Valentina Ascione e gli esponenti di Pro Loco e distretto del commercio “Vesuvio vista mare”. In particolare, gli esponenti del settore e i visitatori hanno potuto apprezzare le prove di lavorazione del corallo e del cammeo curate dagli studenti del liceo artistico Degni (l’istituto che in questi giorni si occupa, con i ragazzi del turistico, anche dell’accoglienza presso il punto espositivo posto al padiglione 4) e il materiale pubblicitario realizzato per l’occasione, a partire dalle immagini contenute in un video realizzato da Carlo Falanga e Salvatore Varo che a ripetizione vengono proposte nello schermo presente allo stand.

A fare il punto della situazione è la consigliera Valentina Ascione: “Siamo soddisfatti dei riscontri finora ottenuti, che premiano l’idea dell’amministrazione di avere puntato sulla presenza alla Bmt. Felice si è rivelata anche l’intuizione di far partecipare la guida turistica torrese Genni Ercolanesi, che è stata capace di coinvolgere importanti colleghi e altri operatori. Allo stand è arrivata anche l’università di Napoli, che ha chiesto di avere una maggiore interlocuzione con il liceo artistico della dirigente scolastica Benedetta Rostan. Sia il primo giorno, sia oggi è inoltre venuto a salutarci l’assessore regionale al turismo Felice Casucci, interessato ad intensificare i rapporti istituzionali con il nostro Comune”.

Ad impreziosire ulteriormente lo stand della città di Torre del Greco anche le degustazioni offerte dalla pasticceria Mennella e i fiori de “La Partenopea”. Curiosità ha infine suscitato la presenza di una e-bike del servizio sharing avviato a Torre del Greco come prima città della provincia di Napoli da Vaimoo insieme ad Eav.