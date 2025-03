E’ stata inaugurata al Maschio Angoioino di Napoli la mostra “Le Macchine Funzionanti di Leonardo Da Vinci”.







In esposizione fino al 15 luglio, la mostra si compone di 48 opere in legno, molte delle quali a grandezza naturale, realizzate artigianalmente con legni pregiati del Casentino in Toscana, che rappresentano la riproduzione fedele delle macchine disegnate da Leonardo.

Il visitatore potrà interagire con le opere esposte toccandole e vedendole in funzione.

L’allestimento comprende anche modelli anatomici e riproduzioni di dipinti del Maestro.