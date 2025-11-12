 

Presentazione del libro “Domani è oggi. Costruire il futuro con le lenti della demografia”



La Banca di Credito Popolare, ospiterà Francesco Billari, demografo italiano e rettore dell’Università Bocconi di Milano, per un incontro di riflessione e confronto su uno dei temi più strategici per il futuro dell’Italia: lo studio della popolazione come chiave per leggere ed orientare il cambiamento economico e sociale.

L’appuntamento, intitolato “Domani è oggi. Costruire il futuro con le lenti della demografia”, prende spunto dal recente libro di Billari e si terrà martedì 25 novembre alle ore 17.30 presso l’Auditorium di Palazzo Vallelonga, sede storica della BCP.


Proverbi napoletani Potrebbe anche interessarti:
Proverbi napoletani e frasi celebri

Dopo il saluto di Mauro Ascione, Presidente BCP, dialogheranno con il professor Francesco Billari, autore del libro, Simone Bini Smaghi, Vicedirettore Generale Arca Fondi Sgr, e Mario Crosta, Direttore Generale BCP.

Nel suo volume Domani è oggi, Billari propone una prospettiva innovativa: la demografia non è soltanto un insieme di numeri, ma una lente per interpretare i comportamenti collettivi e orientare le scelte politiche, economiche e sociali.

Capire come cambiano natalità, istruzione, invecchiamento e flussi migratori significa dotarsi di una bussola per affrontare, fino a modificare, le grandi sfide del nostro tempo.

Secondo Billari, a un punto di vista statistico l’Italia è chiamata a misurarsi con 3 trasformazioni decisive e strutturali: le migrazioni, il rinnovamento della formazione e le politiche di sostegno ai giovani. Si tratta di 3 sfide che, insieme, delineano un obiettivo comune: rendere il Paese attrattivo, con best practice sulla Silver Economy anche da “esportare” e punti di forza per trattenere le nuove generazioni.

Durante l’incontro si discuterà di natalità, sistema educativo, invecchiamento attivo, ruolo dell’immigrazione e opportunità per i giovani, in un dialogo che intreccia ricerca accademica, responsabilità sociale e visione economica.

“Con questa iniziativa, la Banca di Credito Popolare conferma il proprio impegno attivo nella promozione di momenti di confronto culturale e di approfondimento su temi di interesse collettivo. Comprendere i fenomeni demografici, imparare a usare le giuste lenti di lettura dei fenomeni che ci circondano grazie all’esperienza del Prof Billari, significa investire nella crescita del capitale umano e rafforzare il legame con la comunità”, ha spiegato Mario Crosta, Direttore Generale di BCP.

“Comprendere i trend demografici significa comprendere il futuro dell’economia e della società. Come gestori, abbiamo il dovere di guardare oltre il breve periodo: natalità, invecchiamento, formazione e migrazioni non sono solo dati statistici, ma fattori strutturali che plasmano i mercati, i consumi e le opportunità di investimento. Il dialogo con il professor Billari è un’occasione preziosa per riflettere su come la conoscenza possa tradursi in visione e responsabilità verso il Paese” ha dichiarato Simone Bini Smaghi, Vice Direttore Generale Arca Fondi SGR.

 

 

Scheduled -in Risalto Attualità Territorio