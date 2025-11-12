Presentazione del libro “Domani è oggi. Costruire il futuro con le lenti della demografia”







La Banca di Credito Popolare, ospiterà Francesco Billari, demografo italiano e rettore dell’Università Bocconi di Milano, per un incontro di riflessione e confronto su uno dei temi più strategici per il futuro dell’Italia: lo studio della popolazione come chiave per leggere ed orientare il cambiamento economico e sociale.

L’appuntamento, intitolato “Domani è oggi. Costruire il futuro con le lenti della demografia”, prende spunto dal recente libro di Billari e si terrà martedì 25 novembre alle ore 17.30 presso l’Auditorium di Palazzo Vallelonga, sede storica della BCP.

Dopo il saluto di Mauro Ascione, Presidente BCP, dialogheranno con il professor Francesco Billari, autore del libro, Simone Bini Smaghi, Vicedirettore Generale Arca Fondi Sgr, e Mario Crosta, Direttore Generale BCP.

Nel suo volume Domani è oggi, Billari propone una prospettiva innovativa: la demografia non è soltanto un insieme di numeri, ma una lente per interpretare i comportamenti collettivi e orientare le scelte politiche, economiche e sociali.

Capire come cambiano natalità, istruzione, invecchiamento e flussi migratori significa dotarsi di una bussola per affrontare, fino a modificare, le grandi sfide del nostro tempo.

Secondo Billari, a un punto di vista statistico l’Italia è chiamata a misurarsi con 3 trasformazioni decisive e strutturali: le migrazioni, il rinnovamento della formazione e le politiche di sostegno ai giovani. Si tratta di 3 sfide che, insieme, delineano un obiettivo comune: rendere il Paese attrattivo, con best practice sulla Silver Economy anche da “esportare” e punti di forza per trattenere le nuove generazioni.

Durante l’incontro si discuterà di natalità, sistema educativo, invecchiamento attivo, ruolo dell’immigrazione e opportunità per i giovani, in un dialogo che intreccia ricerca accademica, responsabilità sociale e visione economica.

“Con questa iniziativa, la Banca di Credito Popolare conferma il proprio impegno attivo nella promozione di momenti di confronto culturale e di approfondimento su temi di interesse collettivo. Comprendere i fenomeni demografici, imparare a usare le giuste lenti di lettura dei fenomeni che ci circondano grazie all’esperienza del Prof Billari, significa investire nella crescita del capitale umano e rafforzare il legame con la comunità”, ha spiegato Mario Crosta, Direttore Generale di BCP.

“Comprendere i trend demografici significa comprendere il futuro dell’economia e della società. Come gestori, abbiamo il dovere di guardare oltre il breve periodo: natalità, invecchiamento, formazione e migrazioni non sono solo dati statistici, ma fattori strutturali che plasmano i mercati, i consumi e le opportunità di investimento. Il dialogo con il professor Billari è un’occasione preziosa per riflettere su come la conoscenza possa tradursi in visione e responsabilità verso il Paese” ha dichiarato Simone Bini Smaghi, Vice Direttore Generale Arca Fondi SGR.