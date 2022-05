È tutto pronto per la 1° Edizione a Pomigliano d’Arco del “Giorno del Gioco” che si terrà mercoledì 18 Maggio dalle ore 9 alle ore 13 nelle vie delle cittadine, tra Piazza Mercato, Piazza Giovanni Leone, Via Ercole Cantone e Piazza Municipio ed a cui prenderanno parte le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie del territorio. Una giornata dedicata ai bambini ed al gioco ed in particolare a riscoprire i giochi di un tempo. Decine le attività organizzate per l’occasione e che animeranno le strade del centro cittadino. Dal Teatro dei Burattini della storica Famiglia Ferraiolo ai Laboratori di Lettura di “Mio Nonno è Michelangelo”, alle esibizioni di Magia e Arti Circense. Ma saranno disponibili anche giochi di legno fruibili da bambini e adulti, portati da Ludobus, un furgone pieno di giochi, idee esperienze e professionalità ludiche.

«Dopo questi due anni di pandemia che hanno privato in modo particolare i bambini della possibilità di incontrarsi e socializzare – ha sottolineato il sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro – non potevamo che ripartire proprio restituendo a loro, la voglia di stare insieme con tanti eventi dedicati al gioco. Abbiamo voluto che il Giorno del Gioco diventasse un’opportunità per potere, grandi e piccoli, riscoprire i valori dell’aggregazione e della partecipazione».

Il 18 Maggio alle ore 9, all’apertura dei giochi, in Piazza Giovanni Leone interverranno: Marianna Manna (consigliere comunale); Salvatore Cioffi (presidente del Consiglio comunale); Gianluca Del Mastro (sindaco di Pomigliano d’Arco); Bruna Fiola (consigliere regionale Campania); Massimiliano Manfredi (consigliere regionale Campania); Valeria Ciarambino (vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania).

«L’amministrazione comunale – ha spiegato Marianna Manna, consigliere comunale – ha fortemente voluto questa iniziativa inserendola nelle sue linee programmatiche di mandato. Appena terminate le restrizioni dovute al covid, ho personalmente seguito l’intera organizzazione con l’aiuto di un gruppo di esperti scelti tra i dipendenti comunali e con il supporto del coordinamento educativo indicato dalle scuole coinvolte. Il tema della prima edizione è “come giocavamo”, per recuperare giochi antichi e tradizioni, in una città in gran parte chiusa al traffico delle auto e recuperata dai bambini e dai ragazzi come luogo di appartenenza».

LE ATTIVITÀ E GLI ORARI DEL “GIORNO DEL GIOCO”

Scuola dell’Infanzia (Piazza Mercato- Via F. Cavallotti-Via Mercato)

Attività da Svolgere dalle 09.00 alle 12.00:

• Teatro dei Burattini della storica Famiglia Ferraiolo

• Mio Nonno è Michelangelo – Laboratori di Lettura

• Magia e Arti Circense

• Ludobus – n1 (uno) Ludobus con giochi di legno: attività base del ludobus con n. 30 (trenta) giochi di legno fruibili da bambini e adulti; – n1 (uno) Ludobus con giochi di ingegno e ludoteca itinerante. Tale Ludobus è un mezzo mobile attrezzato per il gioco, risponde alla richiesta di gioco portandolo dove manca. Qualsiasi luogo può essere trasformato in un luogo che possa offrire attività ludiche. Il Ludobus è un furgone pieno di giochi, idee esperienze e professionalità ludiche.

• Scuole Primarie (Piazza Municipio e Via E. Cantone)

Attività da Svolgere dalle 09.00 alle 13.00 suddivisi per Scuole:

• Gioco dell’Oca organizzato da LegAmbiente – riscoprire la Comunità e infondere ai bambini il rispetto dell’Ambiente attraverso la raccolta differenziata;

• Corsa nei Sacchi e Tiro alla Fune

• Spettacolo di Magia + Spettacolo Bolle

• Ludobus

Scuole Secondarie (Piazza Giovanni Leone)

Attività da Svolgere dalle 09.00 alle 13.00 suddivisi per Scuole :

• Pallavolo

• Casetta delle Api – Illustrare e spiegare come è fatta un’arnia, con una piccola famiglia dimostrativa di api vere, le principali caratteristiche di un’ape e la loro complessa e organizzata vita quotidiana, la flora di interesse, l’importanza nel ciclo della natura; – Verranno raccontare delle curiosità che appassioneranno tantissimo i bambini/ragazzi; – Verrà fatto un gioco finale “Come le api indicano la strada”.

• Caccia al Tesoro

• Spettacoli Arti Circense

• Spettacoli Bolle

• Spettacoli Magia