Napoli – SABATO 11 DICEMBRE – ore 10:30

I TESORI DELL’ANTICAGLIA: SAN GIUSEPPE DEI RUFFI E PALAZZO CARACCIOLO DI AVELLINO

Un imperdibile appuntamento con due tesori che si aprono lungo il decumano superiore di Napoli. Il percorso ha inizio dalla chiesa di San Giuseppe dei Ruffi, gioiello del centro storico ancora poco noto che si erge all’angolo tra via Duomo e via Anticaglia, e che racchiude al suo interno autentici capolavori, come la cupola affrescata da Francesco De Mura, uno dei protagonisti della pittura del ‘700.

Si proseguirà presso il vicino Palazzo Caracciolo di Avellino, grazie all’ospitalità della Fondazione Morra Greco, che qui ha la sua sede dal 2003. Scopriremo così la nascita e le evoluzioni di questo palazzo, uno dei più imponenti del decumano maggiore, che da convento divenne proprietà di diverse Famiglie nobili napoletane ed ebbe tra i suoi ospiti anche Torquato Tasso. Ne ammireremo le sale affrescate nel Settecento in stile Rococò, grazie alla possibiltà di poter visitare dal primo al terzo piano, da cui si ammirano alcune delle cupole della vicina via Duomo.

APPUNTAMENTO ore 10:30 presso la chiesa di San Giuseppe dei Ruffi, via Duomo – Na

(La chiesa si trova all’incrocio tra via Anticaglia e via Duomo – Largo san Giuseppe dei Ruffi)

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (incluso di radioguide)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda che all’ingresso dei “musei ed altri luoghi della cultura e mostre” sarà obbligatorio esibire il green pass o un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) associati ad un documento di riconoscimento.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

SABATO 11 DICEMBRE – ore 10:30

CHIAIA LIBERTY: STORIA, ARTE ED ELEGANZA IN RIVA AL MARE

La Cooperativa Sire vi accompagnerà in un percorso che si snoda nell’antico borgo di Chiaia alla ricerca delle più felici espressioni dell’architettura “floreale” napoletana tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento tra sinuosità di linee, vivacità dei colori e nuovi materiali.

Storie di nobiltà decaduta, borghesi affermati, speculatori da pochi scrupoli si intrecceranno lungo le strade di nuova costruzione e antichi percorsi presso il mare, per raccontare un pezzo di storia di Napoli che, dopo aver perso il ruolo di capitale e nel faticoso tentativo di affermarsi nel nuovo panorama unitario, fece dialogare la sua lunga tradizione culturale con i nuovi fermenti provenienti da altre latitudini attraverso la realizzazione di opere di notevole fascino.

APPUNTAMENTO ore 11:00 presso ingresso Chiesa di S. Caterina a Chiaia, via S. Caterina 76 – Napoli

DURATA 90 minuti circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 (incluso di radioguide)

DOMENICA 12 DICEMBRE – ore 10:45

KEITH HARING AL PAN

Un racconto della Napoli della street art e della cultura pop dagli anni ‘80 ai giorni nostri. Al PAN – Palazzo delle Arti di Napoli una grande mostra dedicata interamente al movimento che negli anni ’80, si afferma nella città di partenopea, grazie all’arrivo sul territorio napoletano di artisti internazionali,.

La mostra sarà un emozionante itinerario che parte dal periodo napoletano di Keith Haring e dell’evoluzione del fenomeno della street art e della cultura pop, continua con gli scatti, per la prima volta esposti in occasione della mostra, di Luciano Ferrara che in quegli anni ha saputo ben cogliere il fermento artistico di una città che diventa vera e propria “capitale dell’arte”, per arrivare ai lavori della pop artist napoletana Roxy in the Box, artista eclettica che racconta la sua città con occhio critico e sempre vigile, e a quelli dello street artist napoletano Trallallà, colui che rivisita l’immagine della figura femminile nella tradizionale Sirena Partenope.

APPUNTAMENTO ore 10:45 presso l’ingresso del PAN – Palazzo delle Arti Napoli, via dei Mille n. 60 – Napoli

DURATA 90 minuti circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (escluso biglietto di ingresso alla mostra ed incluso di radioguide)

Biglietto d’ingresso: 10 euro; ridotto 6 euro (under 26over 65, dipendenti del Comune di Napoli)

