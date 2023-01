La Protezione Civile della Regione Campania ha esteso l’allerta meteo arancione fino alle 9 del 19 gennaio, comunicando che vi saranno quindi anche nella giornata di domani forti raffiche di vento associate a temporali.

Su quanto accade, si è espresso il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno:

“Condizioni in peggioramento rispetto ad oggi che ci hanno indotti a prorogare la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non e dei parchi pubblici anche per MERCOLEDI’ 18 GENNAIO.

Una decisione condivisa anche con il Sindaco di Portici e Somma Vesuviana e tanti altri amministratori per tutelare la comunità e la platea scolastica.

Continuiamo a monitorare i bollettini emessi dalla Protezione Civile regionale e l’evolversi delle condizioni meteo; mentre sono naturalmente pronti ad intervenire in caso di necessità i nostri preziosi volontari e i tecnici comunali.

In condizioni come queste è bene da parte di tutti comportarsi con la massima responsabilità ed agire con la massima prudenza”.

Anche a Torre del Greco le scuole ed i parchi resteranno chiusi: lo ha comunicato il sindaco Giovanni Palomba.

Parchi, scuole e cimitero chiusi anche ad Ercolano.