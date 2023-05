Scavando nei ricordi de La Torre vi proponiamo un vero e proprio “Amarcord”.

I torresi, ma gli elettori italiani in genere, hanno la memoria corta e forse non tutti ricordano una delle più eclatanti bugie di Ciro Borriello, che diventò un vero e proprio tormentone e sfottò nei confronti del ex-sindaco corallino.







L’ex parlamentare affermò: “O cambio Torre in una città Svizzera entro un anno o mi dimetto…”.

Era il giorno della festa dell’Immacolata 2014 quando la fascia tricolore Ciro Borriello si lasciò andare, forse complice una forte giornata di sole, in una dichiarazione talmente forte che ha fatto eco per tutto l’anno 2015 ed ancora oggi rimbomba in ogni strada della cittadina del mare e del corallo.

Una dichiarazione divenuta – in quel momento – immediatamente un “patto di ferro” con i torresi.

“In questi giorni vedo e sento critiche di tutti i tipi alcune anche giuste… altre veramente senso senso… ma state tranquilli, o cambio Torre in una città Svizzera entro un anno o mi dimetto… appuntamento al prossimo Natale”: queste le fortissime dichiarazioni dell’allora sindaco, Ciro Borriello, rese mentre portava in spalla, insieme agli altri fedeli, il carro della Vergine per le vie della città.

Ovviamente passarono mesi ma di “Swiss Style” a Torre del Greco non si vide neppure l’ombra. Anzi. Continue furono le lamentele dei cittadini: per le strade, per le piazzette e perfino sui social network piovevano critiche e malumori sulla gestione della città corallina.

“Torre in una città svizzera” diventò un vero e proprio tormentone e lo sfottò nei confronti dell’ex primo Cittadino Borriello era un continuo.

Ovviamente, La Torre aspettò pazientemente e dopo un anno verificò puntualmente lo stato dei luoghi: la promessa non fu mai mantenuta ed il sindaco non solo non onorò il patto con i cittadini ma non si dimise.

Noi de La Torre abbiamo sempre asserito che la classe politica torrese è scadente, ne è la prova evidente lo stato in cui versa la città.

Ci auspichiamo che i torresi votino in questa tornata elettorale per quello che ritengono essere il meno peggio: Borriello o Mennella?

