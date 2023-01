Già noto al panorama politico torrese, l’ex consigliere comunale corallino sempre in lotta per ottenere la candidatura a Sindaco di Torre del Greco, poi puntualmente silurato, forse alle prossime elezioni ce la farà ad essere il candidato della coalizione di centro sinistra.

Si tratta di Luigi Mennella, l’avvocato corallino con il pallino della politica che questa volta ci riprova supportato da una lunga sfilza di sostenitori. In passato, è bene ricordare, qualche volta alle comunali torresi ha, però, voltato le spalle al PD.

Mennella, inoltre, è un fedelissimo del consigliere regionale Mario Casillo (sempre del PD). Già, proprio quel Casillo che ha fortemente agevolato la morte dell’ospedale Maresca di Torre del Greco.

Di seguito riportiamo integralmente il comunicato che ci è giunto in redazione:

“Lo scorso 9 gennaio 2023 i rappresentanti di Alleanza Democratica, Articolo 1, Ciavolino per Torre, Cuore Torrese, Democrazia Cristiana-L259, Torre Viva, Mennella sindaco, Nova Civitas e Partito Repubblicano si sono riuniti, su invito del Partito Democratico, per avviare un percorso che, nell’intento dei partecipanti, conduca tutte queste sigle, e quelle che nel prossimo futuro condivideranno tale progetto politico, a formare una ampia e rappresentativa coalizione in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera a Torre del Greco.

In particolare, i rappresentanti di partiti e movimenti presenti hanno preso atto della candidatura alla carica di sindaco dell’avvocato Luigi Mennella, avanzata in prima istanza dal Partito Democratico e che già ha raccolto ampie adesioni di carattere non solo politico, candidatura condivisa dai partecipanti alla riunione.

È toccato al candidato sindaco illustrare il proprio progetto per la città, avanzando l’idea che la nascente coalizione lavori ad un programma condiviso da presentare agli elettori.

Nel successivo dibattito, oltre a ribadire la condivisione alla candidatura a sindaco dell’avvocato Luigi Mennella, i presenti hanno posto l’accento sulla necessità di considerare tale percorso un “cantiere”, aperto a tutte quelle componenti politiche e civili che siano pronte a costruire un programma di governo cittadino che affondi le proprie radici su etica e morale, coinvolgendo le realtà economico-produttive e associative della città.

Nello Formisano (Alleanza Democratica)

Vittorio Crispino (Articolo 1)

Valerio Ciavolino (Ciavolino per Torre)

Domenico Maida (Cuore Torrese)

Antonio Cardone (Democrazia Cristiana-L259)

Luigi Petrucci (Torre Viva)

Costantino Linguella (Mennella sindaco)

Gennaro Torrese (Nova Civitas)

Salvatore Romano (Partito Democratico)

Salvatore Piro (Partito Repubblicano)”.