E’ stato inaugurato all’ombra del Vesuvio oggi il primo “parco letterario” della provincia di Napoli.

Già, perché a San Giorgio a Cremano, da oggi e per tutto l’anno, si svolgeranno attività gratuite dedicate alla scrittura di storie e all’ascolto di favole in filodiffusione.

Il parco è quello di Villa Falanga, già sede del Laboratorio Città dei Bambini e delle Bambine, dove grazie all’associazione La Bottega delle Parole, da oggi sarà possibile passeggiare o giocare mentre si ascoltano favole narrate da voci esperte e da scrittori noti del panorama letterario.







Si potrà accedere all’angolo dello scrittore nel quale sperimentare la creatività applicata alla parola scritta; osservare e interagire con pannelli e tappeti per i giochi di lettura e scrittura creativa; oltre a soffermarsi in un angolo più personale per la lettura guidata con mamma e papà e nello spazio dedicato alla fascia degli adolescenti per le video recensioni e i booktok.

Il parco letterario rientra nel progetto “GiocoLibro”, vincitore del bando Leggimi promosso e finanziato da Cepell, Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, con cui abbiamo già realizzato “le merende letterarie”, “lettura al pancione” e tante altre iniziative, tutte gratuite aperte alla comunità.

“Siamo la città della cultura e dei bambini – dichiara il sindaco Giorgio Zinno – e confermiamo questa vocazione con un progetto innovativo in un luogo accogliente dove si incontrano parole, storie, suoni, libri, e voci e dove le storie – conclude – saranno lette, raccontate, scritte e giocate”.