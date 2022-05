E’ stata approvata nella seduta della Giunta Comunale presieduta dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, la delibera n.188 con la quale è stata disposta l’adesione del Comune di Torre del Greco al “Progetto SAI” – Avviso del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – per la presentazione di progettualità di accoglienza rivolte ai cittadini dell’ Ucraina, in fuga dalla guerra.

Così, in caso di approvazione, il progetto, oltre ad ottenere la concreta possibilità di fornire aiuto a nuclei familiari ucraini in fuga dalle loro città e dalla loro Nazione, consentirà anche di sviluppare nuove opportunità sull’ intero territorio cittadino, mediante l’impiego di diverse figure professionali che saranno adoperate nelle strutture, successivamente individuate per le attività stesse.