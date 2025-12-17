Napoli – Lo sport come possibilità, come spazio di riscatto, come occasione per ricominciare. È questo il cuore di «We Run Again», il nuovo progetto sociale promosso da Napoli Running – società organizzatrice della Coelmo Napoli City Half Marathon – che mette al centro la persona e il suo potenziale. L’iniziativa coinvolge i detenuti del «Centro Penitenziario Pasquale Mandato di Secondigliano – Napoli» come frutto di un’idea semplice e potente: utilizzare la corsa come strumento educativo capace di sviluppare disciplina, motivazione, senso di appartenenza e, soprattutto, un percorso concreto di reinserimento sociale.

L’iniziativa è stata presentata oggi, lunedì 15 dicembre, presso la Casa Circondariale di Secondigliano.







Il progetto «We Run Again»

Napoli Running ha messo a disposizione risorse tecniche per creare e condividere i programmi di allenamento con l’obiettivo di far partecipare diversi detenuti alla prossima Coelmo Napoli City Half Marathon di domenica 22 febbraio 2026. Un lavoro di concerto con le forze dell’Istituto Penitenziario e i Funzionari Giuridico-Pedagogici, gli educatori, che hanno individuato i candidati a partecipare al progetto in alcuni i detenuti che attualmente godono di una condizione di semilibertà e, durante il giorno, sono impiegati in normali attività lavorative all’esterno della casa circondariale e vi fanno rientro per pernottare.

I piani di allenamento saranno preparati dai tecnici di ASD Napoli Running in base alla manifestazione alla quale i detenuti andranno a partecipare, al livello personale di preparazione atletica e alla volontà di correre in squadra o da singoli. L’obiettivo è quello di far partecipare almeno dieci detenuti a cinque staffette ed altrettanti alla gara principale, la mezza maratona Fidal. Un’attenzione ulteriore è stata riservata alle detenute per le quali il progetto prevede la partecipazione alla Family Run&Friends di sabato 21 febbraio, in compagnia della propria famiglia, una circostanza dall’alto valore simbolico e dal potenziale emozionale dirompente.

Un progetto partecipato e carico di significato, nel quale istituzioni, organizzatori, Polizia Penitenziaria e detenuti hanno simbolicamente inaugurato un cammino comune che li porterà fino alla Coelmo Napoli City Half Marathon in programma il prossimo 22 febbraio. Durante l’incontro è stato più volte ribadito come la dimensione sportiva rappresenti il cuore dell’iniziativa: la corsa diventa infatti uno spazio di cambiamento, capace di restituire senso alla quotidianità detentiva e fissare obiettivi reali, raggiungibili, condivisi.