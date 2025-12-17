Torre del Greco – Promuovere tra i ragazzi, attraverso le scuole e le parrocchie, percorsi di crescita, partecipazione e consapevolezza sui temi dell’inclusione, della parità e del rispetto delle differenze. È l’obiettivo del progetto Spot, finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso l’avviso pubblico “Educare insieme”, che si inserisce nell’ambito del lavoro condotto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’assessore Mariateresa Sorrentino, volta a creare reti di contrasto alla povertà educativa nell’ambito del “Patto educativo” sottoscritto dall’ente. Ad occuparsi nel concreto delle attività è la cooperativa Proodos, che realizzerà nelle scuole e nelle chiese aderenti (finora sono gli istituti comprensivi Leopardi, De Nicola-Sasso, Sauro-Morelli, Falcone-Scauda e Angioletti, il liceo De Bottis e le parrocchie Sant’Antonio di Padova, Santissimo Crocifisso e Sacro Cuore) laboratori per i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni completamente gratuiti.

“L’obiettivo – spiegano i promotori – è la costruzione di una coscienza critica volta a valorizzare le differenze, che possa dar vita ad un protagonismo dei giovani come testimoni di pratiche positive. Un percorso che porterà alla formazione di gruppi di vere e proprie sentinelle e ambasciatori delle pari opportunità e della non discriminazione che, a partire dai rispettivi istituti scolastici e dalle parrocchie, possano fare cultura attraverso la conoscenza ed il buon esempio”.







Queste le attività in programma: atelier e web app; percorso di orientamento scolastico e professione in un’ottica di genere; le diverse abilità; comunità integrate; cyberbullismo. Al termine dei laboratori, un team di esperti di comunicazione realizzerà interviste a ragazzi, dirigenti scolastici, tutor ed educatori producendo materiali audiovisivi dedicati alle tematiche affrontate: “Le produzioni audiovisive realizzate – concludono dalla società cooperativa sociale Proodos – costituiranno un vero e proprio output del progetto, volto a valorizzare le esperienze vissute e a promuovere i messaggi chiave emersi nei percorsi laboratoriali”.