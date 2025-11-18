Torre del Greco – È festa grande al Circolo Nautico Torre del Greco, capace domenica 16 novembre di piazzare tre sue imbarcazioni al secondo posto nelle varie classifiche della prima tappa della 54esima edizione del campionato invernale di vela d’altura del Golfo di Napoli, quella che metteva in palio la Coppa Beppe Knight con l’organizzazione del Circolo del Remo e della Vela Italia.

Una soddisfazione per il sodalizio presieduto da Gianluigi Ascione, che così si candida ad essere protagonista di una stagione che fino a marzo vedrà lo svolgimento di una decina di regate (compresa quella nelle acque di Torre del Greco in programma il prossimo primo febbraio).







La prova più emozionante è stata quella della classe Orc, dove Farrenight di Marco Calcagni, Francesco Ganzanella e Pietro Elia è stata superata solo da Raffica del Circolo Nautico Punta Imperiale. Di grande spessore la piazza d’onore centrata da Jeko 3, guidata da Ciro Papero: sempre in lizza per le primissime posizioni, alla fine la barca portacolori del Circolo Nautico Torre del Greco ha chiuso dietro la sola Eurospia Pompa Pà della Canottieri Napoli. Va segnalato come l’intero equipaggio era composto da tutti ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni, a dimostrazione della bontà della scuola velica torrese. Una garanzia, infine, Pappiciotto di Sergio Giusti nella classe J22, che ancora una volta ha venduto cara la pelle prima di lasciare spazio nella sua categoria a Pestifero della Lega Navale Italiana.

“Siamo più che orgogliosi dei risultati conseguiti dai nostri velisti – afferma il presidente del Circolo Nautico Torre del Greco, Gianluigi Ascione – che dimostrano ancora una volta la bontà del lavoro svolto dai nostri tecnici. Questo è il miglior preludio ad una stagione che ci auguriamo posso consegnarci altri importanti soddisfazioni”.