Padova – Rugby in carrozzina: Nazionale italiana in raduno a Padova

Dopo l’ultimo ritrovo di dicembre, gli Azzurri del Rugby in carrozzina saranno accolti nuovamente a Padova dal 25 al 27 febbraio per il primo raduno dell’anno.

Il collegiale, patrocinato dal Comune di Padova, coinvolgerà 14 giocatori selezionati dalle squadre del Padova Rugby, dei Mastini Cangrandi Verona, della Polisportiva Milanese, dell’H81 4Cats Vicenza e dei Romanes Wheelchair Rugby.

Il DT Franco Tessari si avvarrà della collaborazione del tecnico Roberto Convito per monitorare la preparazione tecnica degli atleti in previsione dei primi impegni agonistici della Nazionale italiana nel 2022. Gli allenamenti sono in programma presso la palestra della Scuola Andrea Briosco della città patavina.