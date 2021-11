Padova – Rugby in carrozzina: al Padova anche la Coppa Italia

Il Padova Rugby continua imperterrito nella sua scalata di titoli e allori, aggiudicandosi anche la Coppa Italia 2021 di Rugby in carrozzina.

Nella palestra Ferraris di Modena, il trofeo torna nelle mani dei campioni d’Italia in carica, che nonostante l’assenza per infortunio di Massimo Girardello e Sante Pinton, impongono la loro superiorità per 55-34 sui Mastini Cangrandi Verona. La formazione veronese, quarta in Campionato, è stata la vera sorpresa del torneo con la conquista della finale, dopo aver battuto in un match rocambolesco e per la sola differenza di una meta (44-43) i vicecampioni nazionali della Polisportiva Milanese.

Con le carte sparigliate rispetto al canone usuale del Campionato, Milano paga il duro scontro della semifinale con il Verona e deve accontentarsi della quarta piazza, sconfitti 42-29 da un ottimo H81 4Cats Vicenza, terzo in classifica finale.

Nella due giorni di partite, gli arbitri e i giocatori dei vari club hanno voluto indossare un nastrino rosso al polso, in avvicinamento alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

A presenziare all’evento, in rappresentanza FISPES, erano presenti i due Consiglieri federali Antonella Munaro e Nicola Carabba, e il Delegato Regione Emilia-Romagna Paolo Zarzana.

L’attività di club riprenderà agli inizi del 2022 con la Supercoppa italiana che riproporrà la sfida tra Padova Rugby e Mastini Cangrandi Verona.

Risultati partite

Sabato 20 novembre 2021

Padova Rugby vs H81 4Cats Vicenza 48-26

Polisportiva Milanese vs Mastini Cangrandi Verona 43-44

Domenica 21 novembre 2021

Finale 3°/4° posto: H81 4Cats Vicenza vs Polisportiva Milanese 42-29

Finale 1°/2° posto: Padova Rugby vs Mastini Cangrandi Verona 55-34