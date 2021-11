Raduno a Padova per la Nazionale di Rugby in carrozzina e incontri territoriali per UniCredit FISPES Academy

Padova – Raduno a Padova per la Nazionale di Rugby in carrozzina e incontri territoriali per UniCredit FISPES Academy Da oggi a domenica 7 novembre, la Nazionale italiana di Rugby in carrozzina sarà impegnata a Padova per il raduno tecnico programmato nell’ambito del progetto di ricerca attivato dalla Federazione insieme a Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus (OIC) e l’Università di Padova. Il Direttore tecnico Franco Tessari e il viceallenatore Roberto Convito conteranno su 15 giocatori per il terzo collegiale del 2021, nell’ottica dell’affiatamento tecnico-tattico della squadra.

Sempre nello stesso weekend sono previsti tre incontri territoriali per UniCredit FISPES Academy. A Giussano, in provincia di Monza Brianza, 12 ragazzi dell’Accademia di Para atletica del Centro e del Nord Italia si ritroveranno presso il Centro sportivo Caduti di Superga Stefano Borgonovo sotto la guida dei tecnici Stefano Ciallella e Grazia Sala. Lo stadio comunale di Cagliari accoglierà 5 atleti, la cui attività sarà coordinata dal tecnico Francesco La Versa, mentre nella pista di atletica Daniele Fagnani di Villafranca (Messina) il tecnico Orazio Scarpa si occuperà degli allenamenti tecnici di 3 ragazzi. Altri 7 atleti di Academy hanno effettuato la loro preparazione con Ciallella e Federico dell’Aquila il 2 novembre scorso presso lo Stadio Colbachini di Padova.

Ti potrebbe interessare Rugby in carrozzina: Nazionale azzurra in raduno a Padova

Rugby in carrozzina: Nazionale azzurra in raduno a Padova Nazionali FISPES in raduno: Calcio a 7 a Camposampiero e Rugby in carrozzina a Padova

Nazionali FISPES in raduno: Calcio a 7 a Camposampiero e Rugby in carrozzina a Padova Rugby in carrozzina: Padova resta al comando del Campionato