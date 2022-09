Domenica scorsa, 18 settembre, allo Stadio Donato Curcio si è giocata Picerno–Turris, gara valida per la quarta giornata del Girone C di Serie C.

Da una parte, la squadra di Emilio Longo reduce dal pareggio infrasettimanale ottenuto contro il Giugliano (2-2). Dall’altro lato, la formazione di Pasquale Padalino ancora imbattuta in questo campionato, reduce da due vittorie di fila contro Taranto (2-1) e Juve Stabia (0-2).

Ad aver avuto la meglio è stata la Turris con un gol decisivo di Maniero all’inizio della ripresa, ma entrambe le squadre sin qui hanno dimostrato di saper esprimere un buon calcio.

Tabellino

PICERNO: Crespi G. M., De Cristofaro A., De F. C. (dal 37′ st Monti N.), Dettori F., Esposito E., Garcia R., Guerra W. (dal 36′ st D’Angelo M.), Liurni L. (dal 10′ st Kouda R.), Novella M., Pitarresi F., Reginaldo. A disposizione: Albertazzi M., Allegretto A., D’Angelo M., De Ciancio R., Finizio M., Gerardi F., Golfo F., Kouda R., Montesano A., Monti N., Orsi M., Pagliai G., Santarcangelo A.

TURRIS: Perina P., Boccia S., Contessa S., Di Nunzio F., Ercolano E., Gallo A. (dal 34′ st Frascatore P.), Leonetti V. (dal 26′ st Haoudi H.), Maniero R. (dal 16′ st Giannone L.), Manzi C., Santaniello E. (dal 34′ st Longo S.), Taugourdeau A. (dal 17′ st Acquadro A.). A disposizione: Donini F., Fasolino G., Acquadro A., Aquino L., Di Franco C., Finardi S., Frascatore P., Giannone L., Haoudi H., Invernizzi A., Longo S., Stampete S., Vitiello A.

Reti: al 3′ st Maniero R. (Turris) .

Ammonizioni: al 31′ pt Esposito E. (Picerno), al 45’+2 pt Garcia R. (Picerno), al 24′ st Kouda R. (Picerno) al 19′ pt Maniero R. (Turris), al 12′ st Leonetti V. (Turris), al 21′ st Di Franco C. (Turris).