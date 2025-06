Torre del Greco – “Ci vediamo venerdì 13 giugno per l’arrivo della Capri-Napoli open, che per la prima volta arriverà a Torre del Greco. Quindi non potete mancare”. È Amaurys Perez, ex pallanuotista noto al grande pubblico per le diverse apparizioni televisive (tra le più note quelle a Ballando con le stelle, Pechino Express e il Grande Fratello vip), testimonial dell’evento in programma al lido Miramare della città vesuviana, a lanciare con un video pubblicato sui suoi canali social la prima delle quattro prove open della maratona natatoria più conosciuta e affascinante del mondo. Prove che fungono da tappe di qualificazione per la gara ufficiale, prevista sabato 6 settembre.

Fervono i preparativi per l’evento, promosso dalla società Eventualmente eventi & comunicazione di Luciano Cotena, con il sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e il lavoro portato avanti dalla consigliera comunale delegata allo Sport Valentina Ascione. La partenza è in programma a Capri, nella zona di Marina Grande. Ventotto chilometri a nuoto che i 29 atleti iscritti, in rappresentanza di sette nazioni e quattro continenti, affronteranno nella prova Solo (nove in tutto) e in staffetta (sono quattro i team al via). Oltre a nuotatori italiani, in acqua ci saranno atleti provenienti da Argentina, Egitto, Libano, Romania, Turchia e Gran Bretagna.







I primi arrivi, condizioni meteo-marine permettendo, sono previsti a partire dalle 15, mentre i nuotatori in gara potranno completare la traversata entro le ore 19. Arrivo nelle acque antistanti il lido Miramare di via Litoranea, lì dove già dalle 12 sono in programma gare di pallanuoto tra rappresentative giovanili di sodalizi professionistici. A commentare le sfide e l’arrivo dei nuotatori sarà proprio il testimonial della manifestazione, Amaurys Perez, che sui canali social ha invitato appassionati e sportivi a seguire la manifestazione dalla zona del lungomare torrese.