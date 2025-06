Ercolano – Giovedì 12 giugno 2025, Piazza Carlo di Borbone si trasformerà in un grande parco giochi a cielo aperto per celebrare la Giornata del Gioco, un evento promosso dal Comune di Ercolano e realizzato grazie alla collaborazione di numerose cooperative sociali del territorio.

Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, la città offrirà un ricco programma gratuito di attività educative e ludiche pensate per bambini, famiglie e per tutti coloro che credono nel valore del gioco come strumento di crescita, relazione e benessere.







Il programma prevede laboratori creativi, esperienze sensoriali a contatto con la natura, letture animate, spettacoli di magia e giocoleria, animazione, sport, trampolieri, DJ set, pittura, attività con il Ludobus Gioca Ora, e molto altro ancora.

L’iniziativa vedrà il coinvolgimento attivo di Cooperativa Network, Impronta, Proodos, ARCI Mediterraneo, Seme di Pace, Matrix, Agisco, Scacco Matto, Sirio e Valinor, insieme ai bambini delle scuole dell’infanzia paritarie e alla presenza del Camper CAV in Tour, per mantenere sempre alta l’attenzione sul tema della violenza contro le donne.

“Il gioco è il più nobile dei lavori. In un tempo in cui spesso dimentichiamo il valore delle piccole cose, tornare a giocare nelle piazze, insieme, è un gesto ricco di significato. Investire nei più piccoli vuol dire investire nel futuro. Questa giornata non è solo festa e divertimento, ma un’occasione per educare, per relazionarsi e per costruire una comunità più attenta, inclusiva e umana. Grazie a tutte le cooperative e alle realtà che ogni giorno rendono Ercolano una città più vicina ai bambini e alle loro famiglie.” Lo ha dichiarato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco Buonajuto e del consigliere comunale Aniello Iacomino, delegato allo sport. Un ringraziamento speciale va all’ambito 29 e a tutte le realtà sociali che hanno reso possibile questa giornata di festa e consapevolezza.

Link al video: https://www.facebook.com/buonajuto/videos/698861223101610