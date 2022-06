Titolo regionale, candidatura per il campionato italiano di categoria e due atleti convocati con la Nazionale per difendere i colori azzurri nella Summer Cup in programma in Francia. Viaggia con il vento in poppa la compagine under 14 del New Tennis Poseidon, che ieri – domenica 5 giugno – ha vinto il titolo campano con la squadra A composta da Salvatore Marigliano, Salvatore Tartaglione e Federico De Matteo.

Un successo completato dal terzo posto della squadra B, formata da Christian Borriello, Christian Rocco e Francesco Mei. A completare il quadro delle quattro finaliste il T.C. Cabyria (giunto secondo) e il T.C. Napoli A.

Un’importante soddisfazione per la compagine allenata da Giancarlo Petrazzuolo e Ciro Cardone, che ora guarda con rinnovato ottimismo al campionato italiano in programma a settembre, per il quale il club di Torre del Greco non nasconde velleità di successo.

Un aspetto questo confermato anche dalla duplice convocazione nella Nazionale di categoria capitanata da Tomas Tenconi di Marigliano e Tartaglione, in vista della sfida internazionale di Summer Cup che vedrà l’Italia impegnata il 21 e 22 giugno in Normandia (Francia): “A memoria – afferma il presidente del New Tennis Poseidon, Filippo Palumbo – non ricordo negli ultimi quindici anni due giocatori di uno stesso circolo convocati per rappresentare l’Italia in una competizione internazionale giovanile di questa portata.

Segno questo della bontà del nostro vivaio e della qualità del lavoro che stanno svolgendo i nostri tecnici. Non a caso i nostri ragazzi hanno brillato nel recente torneo di Pavia, dove sono arrivati a giocarsi tra loro la finale, risultato confermato nel successivo torneo di Pescara, nel quale Marigliano è arrivato a giocarsi ancora una volta la vittoria”.