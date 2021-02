Roma – Luanvi in campo con FISPES per gli sport di squadra

Per tutto il 2021 FISPES e Luanvi lavoreranno insieme per gli sport di squadra federali: Calcio amputati, Calcio a 7 per atleti con cerebrolesione e Rubgy in carrozzina.

L’accordo, firmato pochi giorni fa, prevede che Luanvi, produttore spagnolo di abbigliamento sportivo, diventi lo sponsor tecnico ufficiali delle Nazionali FISPES per tutti gli impegni agonistici in Italia e all’estero.

FISPES è la prima Federazione sportiva italiana nel territorio nazionale a fare da apripista a questo marchio, distribuito in esclusiva da RV Distribution.

Il Presidente FISPES Sandrino Porru dichiara: “Sono particolarmente contento di partire con questa nuova collaborazione che ci permetterà di dare le risposte più consone alle necessità dei nostri atleti in merito all’abbigliamento tecnico. Considerato che Luanvi già veste il Comitato Paralimpico Spagnolo, sono sicuro che questo sarà un connubio importante non solo per il materiale tecnico-sportivo che ci fornirà ma anche per andare incontro alle molteplici esigenze dei nostri atleti anche fuori dal campo”.

Federico Veneroni di RV Distribution dice: “È per noi un grande piacere poter ufficializzare la collaborazione con FISPES per le discipline di squadra. Quale sponsor tecnico, forniremo agli atleti il prodotto più idoneo alla loro specifiche esigenze, sia nel momento di performance che per il tempo libero e di rappresentanza. Ci aspetta un anno pieno di eventi ed attività sportive, che ci vedranno a supporto della Federazione sui campi di gara e in progetti speciali e di comunicazione”.