Al “Viviani” di Potenza, i padroni di casa e la Turris si sono sfidate ottenendo un punto per parte. I Potentini in zona retrocessione e i corallini in piena lotta promozione, ma entrambe sono reduci da una sconfitta ed hanno voglia di riscatto.

Il muro eretto dalla Turris reggerà fino alla fine, lasciando l’amaro in bocca al Potenza.

Potenza-Turris 0-0: il tabellino della gara

Potenza (3-5-2): Marcone; Matino, Piana, Gigli (70′ Carneglutti); Coccia, Ricci (82′ Salvemini), Zenoni, Sandri (70′ Zagaria), Sepe; Banegas, Volpe (60′ Sessa). A disposizione: Greco, Petriccione, Zampa, Orazzo, Bruzzo, Maestrelli. Allenatore: Trocini

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio; Finardi (87′ Loreto), Tascone, Franco, Varutti; Giannone (78′ Longo), Leonetti (87′ Pavone), Sartore (56′ Bordo). A disposizione: Abagnale, Colantuono, Giofré, Zanoni, Palmucci, Iglio, D’Oriano, Nocerino. Allenatore: Caneo

Arbitro: Gualtieri di Asti

Ammoniti: Gigli, Sartore, Matino, Sepe, Giannone, Leonetti, Piana