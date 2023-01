L’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante ha ricevuto a Palazzo San Giacomo a Napoli la medaglia di bronzo agli ultimi mondiali juniores del 2022 in Uzbekistan, Susy Scutto, napoletana, originaria di Scampia, simbolo della determinazione e del riscatto sul territorio attraverso lo sport. Durante la cerimonia le è stata consegnata una targa in segno di “gratitudine ed ammirazione per il prestigioso traguardo conseguito”. Sono intervenuti il presidente dell’VIII Municipalità Nicola Nardella la consigliera Mariarosaria Marino, promotrice dell’iniziativa, il Consigliere comunale e di Città Metropolitana Sergio Colella ed il Presidente della Commissione Sport Gennaro Esposito.

“In questo anno di lavoro ho conosciuto tante realtà bellissime come quella del tuo maestro Maddaloni – ha spiegato l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante Credo che ci dovrebbe essere un presidio del genere in tutte in tutta la nostra città, in tutte le Municipalità, perché, come anche il Sindaco afferma, lo sport non deve essere tanto agonismo e competizione, ma deve essere innanzitutto investimento per il sociale ed anche per questo abbiamo voluto fare la scommessa di candidare Napoli a capitale europea dello sport 2026”.

“Susi come anche Zeudy Di Palma, Miss Italia 2022, rappresentano due ragazze di Scampia divenute ambasciatrici di bellezza e di valori positivi – ha detto il Presidente della Municipalità 8 Scampia, Nicola Nardella – in un territorio che vive uno stigma molto forte ma che, grazie ad esperienze come queste, riesce a collocarsi in una diversa narrazione”.

“Ringrazio Susy per il lustro che porta al territorio – ha osservato il Presidente della Commissione Sport Gennaro Esposito – vorrei chiederle di portare la sua esperienza nelle scuole dell’ottava municipalità per far capire ai tanti ragazzi, che hanno semmai modelli di vita distorti, quanto è bello lo sport e quante soddisfazioni e quante emozioni può dare. Ti auguro di poter coronare questa esperienza con la partecipazione alle Olimpiadi e noi saremo al tuo fianco come istituzioni”.

“ La tua esperienza è un esempio importante per tutti i giovani – ha aggiunto Sergio Colella Consigliere comunale e della Città Metropolitana, delegato allo sport e ai giovani – Proprio per questo siamo impegnati sul territorio anche per potenziare la rete delle palestre che sono un presidio fondamentale”.

“Vi ringrazio per credere in me, e sostenere i miei sogni – ha concluso la giovane atleta, Susy Scutto devo ammettere che ho sempre avuto paura di affrontare la vita ma sul tatami non mi sono mai sentita piccola. Spero che il mio esempio possa far capire ai giovani che lo sport può aiutarti nella vita e fare una grande differenza”.