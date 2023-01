In considerazione della nota del 12 Gennaio 2023 con la quale il Direttore dei Lavori della “E – Distrbuzioni S.P.A.” ha chiesto l’adozione di un apposito dispositivo di viabilità, per l’esecuzione di lavori di ripristino del manto stradale da eseguirsi su via Marconi, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 31 del 18 Gennaio 2023 il seguente dispositivo di viabilità:

• VIA MARCONI – tratto tra via Mazzini e via Circumvallazione: Senso unico alternato di circolazione veicolare secondo lo stato di avanzamento dei lavori dal giorno 27 Gennaio 2023 al giorno 31 Gennaio 2023 dalle ore 07.00 alle ore 18.00.