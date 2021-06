Padova – Il Campionato di Rugby in carrozzina a Padova il 12-13 giugno

Il Rugby in carrozzina torna protagonista a Padova. Dopo aver ospitato la SuperCoppa italiana tra Padova Rugby e Polisportiva Milanese, l’impianto sportivo Ca’ Rasi sarà teatro della nuova sfida tra il club di casa e la formazione lombarda per la seconda tappa del Campionato Italiano.

Al momento le due squadre sono in testa alla classifica provvisoria della rassegna nazionale e saranno le prime a scendere in campo sabato 12 giugno alle ore 15. Il secondo match della giornata in programma alle 17:30, coinciderà con il battesimo della nuova compagine romana Ares/Romanes Wheelchair Rugby, impegnata nella loro prima partita di Campionato contro la società vicentina H81 4Cats.

A chiusura della due giorni dedicata al Wheelchair rugby, ci penseranno il Padova Rugby e il club romano nell’unico incontro previsto domenica 13 giugno (alle 9:30).

Il Consigliere federale Antonella Munaro e il Delegato regionale Maurizio Menin saranno presenti alla manifestazione in rappresentanza della Federazione.

Programma orario partite

Sabato 12 giugno

Ore 15: Padova Rugby vs Polisportiva Milanese

Ore 17:30: H81 4Cats Vicenza vs Ares/Romanes Wheelchair Rugby

Domenica 13 giugno

Ore 9:30: Ares/Romanes Wheelchair Rugby vs Padova Rugby

Classifica provvisoria

Padova Rugby 2 punti

Polisportiva Milanese 2 punti

Mastini Cangrandi Verona 0 punti

H81 4Cats Vicenza 0 punti

Ares-Romanes Wheelchair Rugby Roma 0 punti

La seconda tappa del Campionato Italiano di Rugby in carrozzina, a porte chiuse, è resa possibile grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico e al patrocinio del Comune di Padova.

Official sponsor: UniCredit, Stellantis con Autonomy

Sponsor tecnico: Luanvi

Altri partner: Pmg Italia, Human Tecar, Inail, Superabile Inail.