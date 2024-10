Roma – Il Campionato Italiano di Calcio Amputati 2024 è pronto a vivere la sua seconda, tanto attesa giornata, questo weekend del 19 e 20 ottobre, al Centro Sportivo Roberto Rosato di Chieri. Dopo un esordio ricco di emozioni a Vicenza, le quattro squadre scenderanno in campo per un nuovo capitolo della competizione, con l’obiettivo di consolidare le loro posizioni in classifica.

Le gare inizieranno sabato alle 15:00 con Lazio Calcio Amputati che affronterà Sporting Amp Football, seguita alle 17:00 dalla sfida tra gli Insuperabili e Vicenza Calcio Amputati. Domenica mattina, alle 9:00, sarà la volta degli Insuperabili contro Sporting Amp Football, con l’ultima partita tra Lazio e Vicenza in programma alle 11:00, che chiuderà questa intensa due giorni di calcio amputati.







Dopo la prima tappa, la classifica è ancora molto equilibrata, e ciascuna squadra ha la possibilità di ribaltare le gerarchie. Questa seconda giornata sarà fondamentale per delineare chi avrà più chance di puntare al titolo nella fase finale.

Francesco Ramunno, CT della Nazionale, ha condiviso alcune riflessioni sulla seconda tappa del campionato e sulle sfide che attendono le squadre: “C’è rammarico per la mancata partecipazione della Lazio alla tappa di Torino,” ha dichiarato, evidenziando il massimo sostegno che la FISPES e le altre squadre del campionato hanno mostrato verso la squadra.

Guardando al futuro, il CT Francesco Ramunno ha messo in luce l’importanza di “poter individuare nuovi atleti per programmare al meglio il futuro della Nazionale”, in vista degli impegni del 2025 in Nations League, dove l’Italia, come detentrice del trofeo della Divisione B, affronterà squadre di alto livello come Turchia, Inghilterra e Polonia nel girone A. “Essere tra queste grandi squadre è un orgoglio e sicuramente ci faremo trovare pronti,” ha concluso Ramunno.

Il CT ha anche ricordato con orgoglio il risultato raggiunto all’ultimo Europeo, dove “arrivando quinti siamo riusciti a raggiungere la qualificazione al Mondiale del 2026”. Nei prossimi due anni, lo staff e i giocatori continueranno a prepararsi al meglio per questo importante appuntamento.

Programma gare seconda giornata di campionato:

Sabato 19 ottobreOre 15:00: Lazio Calcio Amputati vs Sporting Amp Football

Ore 17:00: Insuperabili vs Vicenza Calcio Amputati

Domenica 20 ottobreOre 09:00: Insuperabili vs Sporting Amp Football

Ore 11:00: Lazio Calcio Amputati vs Vicenza Calcio Amputati