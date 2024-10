Questa mattina a causa delle forti piogge è crollata l’ala di un palazzo, che sorge nel centro storico della città, in piazzale Fontana, a pochi passi del monumento delle Cento Fontane.

Sul posto perentorio l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Torre del Greco. L’evento non ha causato feriti, ma in via precauzionale sei famiglie sono state evacuate.







Il crollo del muro ha danneggiate anche 3 autovetture. NOn si registrano feriti.