Torre del Greco – C’è una nuova finestra per i genitori degli alunni che ancora non hanno formalizzato l’iscrizione relativa alla refezione scolastica e intendono usufruire del servizio. È quella stabilita dall’ufficio pubblica istruzione su indirizzo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella. Da domani, martedì 22, e fino a venerdì 31 ottobre sono infatti riaperte le procedure, così come evidenziato da una comunicazione redatta dall’ufficio pubblica istruzione (dirigente Luisa Sorrentino, assessore di riferimento Mariateresa Sorrentino) e presente nell’apposita sezione del sito dell’ente (www.comune.torredelgreco.na.it).

“Le istanze – viene ricordato – vanno presentate attraverso la piattaforma telematica Portale Genitori, seguendo le procedure riportate nell’avviso pubblico (anch’esso presente sul sito del Comune)”. Si ricorda che gli utenti che avranno correttamente inviato l’istanza “saranno attivati entro le successive 48 ore” e comunque “a compimento delle attività di controllo effettuate dall’ufficio pubblica istruzione”. Una volta inviata l’istanza, occorrerà consultare l’app “ComuncAPP” per verificare l’avvenuta attivazione.







È inoltre spiegato che “per gli alunni con intolleranze alimentari è necessario rivolgersi allo sportello pubblica istruzione”.

Il servizio di refezione scolastica è ufficialmente partito lo scorso 16 ottobre, facendo segnalare numeri record in termini di iscritti: sono infatti ben 1.922 gli alunni dei vari istituti comprensivi cittadini che beneficeranno della mensa. Imponente anche il dato relativo alla preparazione complessiva dei pasti giornalieri, che a pieno regime può arrivare potenzialmente a quota 2.297, aggiungendo agli alunni i 322 pasti per gli insegnanti e i 53 per il personale Ata.