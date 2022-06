Tre atleti del Circolo Nautico di Torre del Greco, in gara ai Campionati Mondiali di vela.

Dopo infatti la qualificazione, nel 2021, del giovanissimo Gianluca Perasole, terzo classificato al Campionato del Mondo Match Race Under 21 di Los Angeles – ​ già campione italiano Match Race under 21, e, secondo classificato ai Campionati Europei Match Race under 2021 lo scorso anno – attualmente nel circuito mondiale Under 23, una nuova sfida giunge per altri due allievi del circolo velico torrese che parteciperanno – a Luglio prossimo – ai Campionati del Mondo Under 21 in Francia.

Si tratta di Simone Orpello e Mattia Sassano che in equipaggio con lo storico Circolo Aniene di Roma, si cimenteranno nella competizione velica più ambita, dando ampia dimostrazione della maestria di una disciplina che a Torre del Greco diventa tradizione.

“Un bellissimo risultato – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – quello ottenuto dai nostri ragazzi, protagonisti nei prossimi mesi, di sfide sportive importanti. Il Circolo Nautico di Torre del Greco rappresenta, da sempre, un’autentica eccellenza della città consolidandosi nel tempo per la preparazione nelle discipline e nelle arti nautiche, e, diventando un vero e proprio centro di aggregazione culturale per ogni realtà sociale. Inoltre, la presenza del Centro Federale di alta specializzazione per la vela ci consente di avere anche una ulteriore vetrina sportiva che – ovunque in Italia – ​ porta il nome ed il fascino del nostro territorio, attraverso il talento e la preparazione dei nostri ragazzi”.

Dal 29 settembre al 02 ottobre prossimo, infine, il Circolo Nautico di Torre del Greco ospiterà i Campionati Italiani Match Race sia assoluti sia under 23.