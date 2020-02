Anno 2020: un anno storico per la squadra di calcio corallina. La Turris, infatti, si classifica come unica squadra imbattuta in campionato Italia dalla Serie A alla D.

I corallini, al momento, stanno dominando il Girone G di Serie D, seguiti dall’Ostia Mare, facendo registrare ben 58 punti in 24 gare.

Con la seconda in classifica c’è uno stacco di ben 7 punti.

Insomma, un traguardo che fa ben sperare in un sogno che la città di Torre del Greco aspetta da ben 20 anni: il passaggio alla Serie C. Guidata da mister Fabiano, la Turris sta regalando momenti di gioia e speranza ai suoi tantissimi tifosi. I torresi infatti hanno una tifoseria che li segue su qualunque campo di calcio e a dispetto di ogni condizione climatica.

Ma intanto la squadra e la cittadina di Torre del Greco festeggiano per il risultato ottenuto, un risultato che entrerà nella storia del calcio italiano.