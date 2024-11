Fra poco terminerà il girone di sndata e in vetta continua l’ammucchiata. Provare a fare pronostici su come finirà suesto campionato snomalo è veramente impresa ardua… Che la Fiorentina, la Lazio, lo stesso Napoli.attuale capolista, potessero lottare per la conquista del titolo credo che nessuno se l’aspettasse… Il discrorso è diverso per l’Atalanta e per l’Inter.

I bergamaschi si fanno preferire sul lotto delle compagini che militano nel campionsto nazionale per ls bontà degli schemi di gioco, ormai assimilati da anni, e per forza fisica e determinazione. I nerazzurri posssiedono l’organico meglio attrezzato per qualità e per quantità. Inoltre sono i campioni in carica e anche per tradizione sono abituati a sopportare il peso che comporta lo stare ai vertici del campionato.







Discorso chiuso, allora, per la vittoria finale? Il titolo andrà ad una di queste due compagini? E’ possibile che questo sarà l’esito finale, ma non mi meraviglierei molto se dovesse trionfare un’altra squadra, Iuventus compresa. Escluderei dal lotto soltanto il Milan, attardato in classifica e con diversi problemi di formazione. La lotta sarà serrata anche per la conquista dei posti nelle diverse competizioni europee. Ho buoni motivi per credere nelle possibilità del Napoli, e non soltanto per la qualificazione alla Champions. La squadra di Conti, infatti, potrà solo migliorare con il tempo e con l’assimilazione degli ottimi schemi di gioco proposti dal tecnico pugliese. Forza azzurri!

Ernesto Pucciarelli