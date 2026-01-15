E’ proprio vero: non c’è due senza tre! Ieri sera, al “Maradona”, di scena il Parma (imbottito di riserve e con un portiere esordiente nella massima serie) che, probabilmente, si considerava ‘vittima sacrificale’ contro il Napoli reduce dalla più che positiva partita a San Siro con l’Inter. E invece i ducali tornano a casa con un punto insperato e sostanzialmente non “rubato”. Sono stati in difesa per quasi tutta la durata dell’incontro, ma gli azzurri, lenti nell’impostazione del gioco e poco incisivi in attacco, non è che abbiano creato molte occasioni per scardinare il loro ordinato ‘catenaccio’!







C’erano riusciti con il solito Mc Tominay dopo pochi minuti di gioco, ma il Var, autentica maledizione per i ragazzi di Conte in questo periodo, ha annullato la rete per un fuorigioco, – se c’era, veramente millimetrico – di Mazzocchi. Dopo, il continuo tran tran dei partenopei, con qualche occasione ancora nel primo tempo, mentre nella ripresa il nulla assoluto! E’ il terzo pareggio di seguito, e l’Inter – battendo un buon Lecce con uno striminzito gol di Esposito – ha portato a sei i punti di vantaggio in classifica nei nostri confronti. Da dimenticare la prestazione di ieri, i soli McTominay, Spinazzola e Rrahmani si sono salvati dal naufragio generale.

Va bene che non è possibile vincere lo scudetto tutti gli anni, ci sta l’avvicendamento; però, quello che preoccupa è il continuo “saliscendi” della nostra compagine, che alterna ottime prove ad altre veramente imbarazzanti, mentre le pretendenti, (non alla conquista del tricolore. che sembra attualmente disccorso che riguarda le sole milanesi) alla prossima Champions sono aumentate di numero!

Ernesto Pucciarelli