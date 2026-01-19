Napoli – Giovanni Minoli torna al Tennis Club Napoli con “Faccia a Faccia con la Storia”

Giovanni Minoli torna protagonista al Tennis Club Napoli con il terzo appuntamento del ciclo “Faccia a Faccia con la Storia”, in programma mercoledì 22 gennaio alle ore 18.30, nella storica sede di Viale Anton Dohrn.

Il tema scelto per l’incontro, “Trump: poteri e limiti dell’Uomo solo al comando”, offre una riflessione di forte attualità sul rapporto tra leadership, consenso e istituzioni, attraverso lo sguardo critico e documentato che contraddistingue il lavoro del giornalista.







Dopo il grande interesse suscitato dai precedenti incontri della rassegna, dedicati a figure e passaggi cruciali della storia politica e civile contemporanea, Minoli prosegue un percorso di analisi che mette in dialogo passato e presente, stimolando il confronto e la partecipazione del pubblico.

Giornalista, autore e volto storico della televisione italiana, Giovanni Minoli ha firmato alcuni dei programmi più autorevoli del servizio pubblico, da Mixer a La storia siamo noi, contribuendo in modo decisivo alla divulgazione storica e all’approfondimento giornalistico nel nostro Paese.