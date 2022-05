Vicenza – Calcio amputati: il Campionato riparte da Vicenza con il girone di ritorno

Riprende il Campionato Italiano di Calcio amputati con il girone di ritorno. La prima partita in programma vedrà di fronte i campioni d’Italia del Vicenza Calcio Amputati che ospiteranno in casa il Roma Calcio Amputati.

L’incontro, previsto sabato 21 maggio alle ore 11 al campo di Brendola (VI), sarà l’occasione per la formazione vicentina di salire al vertice della classifica provvisoria, al momento condivisa a 7 punti con lo Sporting Amp Football.

Nel primo scontro diretto con la Roma, in andata, il club veneto aveva vinto per 4-0.

L’altro match che era in programma questo weekend tra Sporting Amp Football e Levante C Pegliese è stato posticipato all’inizio di giugno per l’impegno della squadra marchigiana nella EAFF Champions League 2022 a Cracovia.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook di FISPES: https://www.facebook.com/Fispes

Classifica provvisoria

Sporting Amp Football 7 punti

Vicenza Calcio Amputati 7 punti

Roma Calcio Amputati 3 punti

Levante C. Pegliese 0* punti

*in attesa di omologazione da parte del giudice sportivo

Main Sponsor del Campionato: Cattolica Assicurazioni

Official Sponsor: UniCredit – Stellantis con Autonomy

Sponsor Tecnico: Luanvi

Altri Partner: Pmg Italia – HumanTecar – Inail – Superabile Inail