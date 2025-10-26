Roma – L’atleta dell’Anthropos migliora il proprio primato T44 in 47:40.72. Record italiano di Giorio nel giavellotto F40

Va in archivio la prima giornata della Finale Nazionale dei Campionati Societari di Atletica paralimpica e della Coppa Italia lanci 2025, in corso allo stadio Armando Picchi di Jesolo.







Subito un grande inizio per l’ultimo evento della stagione 2025, con un velocissimo Matteo Cappelletti che in apertura di programma stabilisce il nuovo record del mondo dei 10000 T44 con il crono di 47:40.72. Con il risultato odierno, il portacolori della Anthropos Civitanova migliora il proprio primato iridato precedente che aveva stabilito nella scorsa edizione dei Campionati Societari un anno fa a Roma.

Da record anche la pedana dei lanci, che vede Maria José Giorio (GSH Sempione ‘82) ritoccare il precedente primato italiano nel giavellotto F40 facendo atterrare l’attrezzo a 9,34 e cancellando così il 9,29 che aveva raggiunto ai Campionati Assoluti nel mese di luglio.

Non delude le aspettative Marco Cicchetti, alla prima gara dopo l’exploit iridato che lo ha visto vincere tre medaglie ai Campionati Mondiali di Nuova Delhi. L’atleta T44 del GSH Sempione ‘82 salta 6,80 nel lungo all’ultimo tentativo mentre taglia il traguardo in 12.08 nel 100 del pomeriggio, conquistando punti preziosi per la classifica di società.

Assunta Legnante (F11) è sempre grande protagonista per la Anthropos nei lanci, con un doppio impegno di giornata nel getto del peso, concluso con un miglior tentativo da 12,48, e nel giavellotto in cui ha chiuso in testa alla classifica femminile in 21,54. Al Maschile Oney Tapia sbaraglia la concorrenza nel getto del peso F11 con una miglior misura da 12,25 e si prepara a tornare in pedana domani nel suo lancio del disco con i colori dell’Omero Bergamo.

In chiave giovanile, avvicina sensibilmente il proprio primato personale sui 100 T64 Ephrem Bona (Omero Bergamo), che taglia il traguardo in 14.44 prima di essere impegnato nel getto del peso in cui termina la propria prova con un miglior lancio da 7,22.

Da segnalare anche la crescita del classe 2009 Subhan Giuliana (Lyceum Roma III), proveniente dalla Scuola FISPES e autore di 15.96 nei 100 T37.

La Finale Nazionale dei Campionati Societari e della Coppa Italia Lanci torna domani mattina alle 9 per l’ultima giornata di gare.

La manifestazione sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook e il canale YouTube della Federazione