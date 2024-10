Roma – Atletica paralimpica, due record del mondo per Ganeshamoorthy ai Campionati Nazionali di Società e Coppa Italia lanci

Primato iridato anche per Cappelletti nei 10.000 T44. Domani le ultime prove per l’assegnazione dei titoli







Prima giornata all’insegna dei record alla Finale Nazionale dei Campionati Italiani di Società e della Coppa Italia lanci al Tre Fontane di Roma.

Dopo il successo alle Paralimpiadi di Parigi, con un miglior lancio da 28,83 Rigivan Ganeshamoorthy (Anthropos) fa segnare il nuovo record del mondo nel disco F52, migliorando il primato siglato in terra francese. Nel pomeriggio l’azzurro è nuovamente in pedana dove ritocca il proprio record iridato anche nel giavellotto con una miglior misura da 21,49 al primo tentativo.

Nella sessione inaugurale della manifestazione arriva un primato del mondo anche dalla pista, con Matteo Cappelletti (Anthropos) che taglia il traguardo dei 10.000 in 48:33.91 e fa segnare il nuovo riferimento iridato per la categoria T44.

Primati italiani in pista con Renato Adamo (Parco Sport) che si migliora nei 100 T45 con il tempo di 14.76 e la società Omero Bergamo che sbriciola di oltre 4” il precedente riferimento nella la staffetta 4×100 T11-13 femminile, con Valentina Petrillo, Margherita Paciolla, Debora Longo e Giorgia Fascetta che concludono la prova in 1:00.35. La squadra bergamasca si ripete con un ulteriore primato anche nella 4×400 dove Iris Tarantola subentra al posto di Giorgia Fascetta per affiancare le altre tre frazioniste e il cronometro si ferma a 5:32.40. Anche al maschile non si fa attendere il record italiano per Omero Bergamo, con Makhoudia Mbengue, Saliou Diane, Diego Levato e Guglielmo Boni che firmano il crono di 4:14.16.

Primato nazionale infine nel getto del peso F40 per Chiara D’Amicis (Francesco Francia) che fa atterrare l’attrezzo a 4,22 e migliora un record che già portava il suo nome.

I Campionati Nazionali di Società e Coppa Italia lanci tornano nella mattinata di domani per l’assegnazione dei titoli assoluti, promozionali e giovanili al maschile e al femminile.

Tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della federazione