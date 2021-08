Roma – Atletica paralimpica: Cipelli, Cicchetti e Russo nella squadra per Tokyo

Completata la rosa degli Azzurri che prenderanno parte ai Giochi Paralimpici di Tokyo (24 agosto-5 settembre) per l’Atletica paralimpica.

A seguito di una nuova slot ricevuta da World Para Athletics per gli uomini, la squadra sarà ora composta da 11 atleti, 6 donne e 5 uomini.

A livello maschile, i nuovi nomi rispetto a quelli già annunciati sono quelli del saltatore in lungo T44 Marco Cicchetti e del lanciatore di peso F35 Nicky Russo. Entrambi sono stati capaci di salire sul podio degli Europei di Bydgoszcz, regalando all’Italia due bronzi nelle rispettive specialità.

Tra le donne, sulla base di una valutazione da parte dello staff tecnico nazionale, Francesca Cipelli (Veneto Special Sport) sostituirà Arjola Dedaj (Non Vedenti Milano) nel lungo. La saltatrice veneta della categoria T37, negli scorsi giorni, si è messa in evidenza con una prestazione memorabile a Celle Ligure che l’ha proiettata ai primi posti del ranking mondiale di quest’anno (4,12).

Tutti e tre gli atleti sono alla loro prima Paralimpiade.

Il Direttore tecnico nazionale Vincenzo Duminuco dichiara: “La composizione definitiva della squadra conferma la vivacità del nostro movimento. Agli atleti già noti e d’esperienza si affianca, con ottime prospettive, un gruppo di esordienti decisi e motivati a dimostrazione della bontà del lavoro fatto sino ad ora. Abbiamo la consapevolezza che vivremo una Paralimpiade particolare nell’organizzazione e nella gestione quotidiana, ma anche molto dura dal punto di vista degli avversari da battere. Tutti gli atleti convocati si stanno preparando al meglio e, sono certo, daranno il massimo in ogni frazione di gara alla quale parteciperanno”.